Hochrechnung 04.12.2025 16:04:20

NASDAQ Composite Index-Wert Microvision-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Microvision von vor 3 Jahren angefallen

Bei einem frühen Microvision-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren wurden Microvision-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 3,07 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Microvision-Papier investiert hätte, befänden sich nun 325,733 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 287,30 USD, da sich der Wert einer Microvision-Aktie am 03.12.2025 auf 0,88 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 71,27 Prozent abgenommen.

Zuletzt verbuchte Microvision einen Börsenwert von 256,09 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Microvision Inc. 0,78 4,36%

