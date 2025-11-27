Microvision Aktie

WKN DE: A1JUDY / ISIN: US5949603048

Lukrative Microvision-Investition? 27.11.2025 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Papier Microvision-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Microvision-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Microvision-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Microvision-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 0,90 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Microvision-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 110,889 Microvision-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Microvision-Aktie auf 0,94 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 104,37 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 4,37 Prozent vermehrt.

Microvision markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 294,25 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

