NASDAQ Composite Index-Wert Mind CTI-Aktie: Diese Dividende erhalten Mind CTI-Aktionäre

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Mind CTI am 06.05.2025 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2024 0,24 USD. Wie die Dividendenhistorie zeigt, ist die Dividende damit gleichgeblieben. 4,87 Mio. USD werden somit insgesamt an Anleger ausgezahlt. Das sind 0,620 Prozent mehr als im Vorjahr.

Zum NASDAQ-Schluss notierte der Mind CTI-Titel am Tag der Hauptversammlung bei 1,63 USD. Das Mind CTI-Papier wird am heutigen Mittwoch Ex-Dividende gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann den Mind CTI-Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Die Dividendenauszahlung an die Mind CTI-Investoren erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2024 weist die Mind CTI-Aktie eine Dividendenrendite von 12,15 Prozent auf. Somit verringerte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 12,24 Prozent.

Im Zeitraum von 1 Jahr ist der Mind CTI-Kurs via NASDAQ um 13,76 Prozent gesunken. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einer Steigerung von 629,10 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Die Marktkapitalisierung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Mind CTI beträgt aktuell 34,215 Mio. USD. Mind CTI verfügt aktuell über ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,78. Im Jahr 2024 belief sich der Umsatz von Mind CTI auf 21,450 Mio.USD, das EPS machte 0,23 USD aus.

