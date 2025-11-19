NASDAQ Composite Index-Wert MKS Instruments-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MKS Instruments-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurde das MKS Instruments-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen MKS Instruments-Anteile letztlich bei 74,57 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die MKS Instruments-Aktie investiert hätte, hätte er nun 13,410 Anteile im Depot. Die gehaltenen MKS Instruments-Aktien wären am 18.11.2025 1 882,53 USD wert, da der Schlussstand 140,38 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 88,25 Prozent angezogen.

Am Markt war MKS Instruments jüngst 9,50 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at