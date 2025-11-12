NASDAQ Composite Index-Titel MKS Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MKS Instruments-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen MKS Instruments-Investment gewesen.

Am 12.11.2024 wurde die MKS Instruments-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 112,91 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die MKS Instruments-Aktie investiert hat, hat nun 0,886 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 135,18 USD, da sich der Wert eines MKS Instruments-Anteils am 11.11.2025 auf 152,63 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 35,18 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von MKS Instruments belief sich zuletzt auf 10,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at