MKS Instruments Aktie
WKN: 920343 / ISIN: US55306N1046
|Langfristige Performance
|
12.11.2025 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Titel MKS Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MKS Instruments-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 12.11.2024 wurde die MKS Instruments-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 112,91 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die MKS Instruments-Aktie investiert hat, hat nun 0,886 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 135,18 USD, da sich der Wert eines MKS Instruments-Anteils am 11.11.2025 auf 152,63 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 35,18 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von MKS Instruments belief sich zuletzt auf 10,66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!