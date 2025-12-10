NASDAQ Composite Index-Wert Myriad Genetics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Myriad Genetics von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Myriad Genetics-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 10.12.2020 wurden Myriad Genetics-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Myriad Genetics-Anteile bei 19,69 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Myriad Genetics-Aktie investiert, befänden sich nun 507,872 Myriad Genetics-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 09.12.2025 3 732,86 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 7,35 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 62,67 Prozent.

Alle Myriad Genetics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 658,91 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at