Park-Ohio Holdings Aktie
WKN: 861403 / ISIN: US7006661000
09.12.2025 16:04:25
NASDAQ Composite Index-Wert Park-Ohio-Aktie: So viel hätte eine Investition in Park-Ohio von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Park-Ohio-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Park-Ohio-Papier an diesem Tag bei 12,69 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Park-Ohio-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 78,802 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 22,00 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 733,65 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 73,36 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für Park-Ohio eine Börsenbewertung in Höhe von 312,46 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
