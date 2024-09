NASDAQ Composite Index-Wert PC Connection-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PC Connection von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in PC Connection-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades PC Connection-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 22,20 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die PC Connection-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 450,450 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 34 477,48 USD, da sich der Wert eines PC Connection-Papiers am 26.09.2024 auf 76,54 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +244,77 Prozent.

Der Börsenwert von PC Connection belief sich jüngst auf 1,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at