NASDAQ Composite Index-Wert Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Red Robin Gourmet Burgers-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Red Robin Gourmet Burgers-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 53,85 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Red Robin Gourmet Burgers-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 18,570 Red Robin Gourmet Burgers-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 16.08.2024 auf 4,84 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 89,88 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -91,01 Prozent.

Red Robin Gourmet Burgers wurde am Markt mit 75,93 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at