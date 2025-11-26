NASDAQ Composite Index-Wert Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Regeneron Pharmaceuticals-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Regeneron Pharmaceuticals gewesen.

Am 25.11.2015 wurden Regeneron Pharmaceuticals-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 561,69 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,780 Regeneron Pharmaceuticals-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 401,70 USD, da sich der Wert einer Regeneron Pharmaceuticals-Aktie am 25.11.2025 auf 787,32 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 40,17 Prozent.

Insgesamt war Regeneron Pharmaceuticals zuletzt 80,03 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

