NASDAQ Composite Index-Wert SMC-Aktie: So viel Verlust hätte eine SMC-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Am 19.11.2024 wurde die SMC-Aktie via Börse TOKIO gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 66 460,00 JPY. Investoren, die vor 1 Jahr 100 JPY in die SMC-Aktie investierten, hätten nun 0,002 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 79,79 JPY, da sich der Wert einer SMC-Aktie am 18.11.2025 auf 53 030,00 JPY belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 20,21 Prozent abgenommen.

Der Marktwert von SMC betrug jüngst 3,48 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at