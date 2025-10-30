NASDAQ Composite Index-Wert Upbound Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Upbound Group von vor 3 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Upbound Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Upbound Group-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 20,63 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Upbound Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4,847 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.10.2025 gerechnet (23,11 USD), wäre das Investment nun 112,02 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +12,02 Prozent.

Der Börsenwert von Upbound Group belief sich jüngst auf 1,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at