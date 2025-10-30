Upbound Group Aktie
WKN: 900457 / ISIN: US76009N1000
|Langfristige Performance
|
30.10.2025 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Wert Upbound Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Upbound Group von vor 3 Jahren eingefahren
Die Upbound Group-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 20,63 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Upbound Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4,847 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.10.2025 gerechnet (23,11 USD), wäre das Investment nun 112,02 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +12,02 Prozent.
Der Börsenwert von Upbound Group belief sich jüngst auf 1,33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Upbound Group Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
30.10.25
|Handel in New York: NASDAQ Composite fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
|
30.10.25
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
30.10.25
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite leichter (finanzen.at)
|
30.10.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Upbound Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Upbound Group von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
30.10.25
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
29.10.25
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Mittwochshandels freundlich (finanzen.at)
|
29.10.25
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
29.10.25
|Mittwochshandel in New York: Das macht der NASDAQ Composite am Mittwochmittag (finanzen.at)