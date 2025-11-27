Wynn Resorts Aktie

Wynn Resorts für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 663244 / ISIN: US9831341071

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Profitable Wynn Resorts-Investition? 27.11.2025 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Wert Wynn Resorts-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Wynn Resorts-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Wynn Resorts-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Wynn Resorts-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Wynn Resorts-Anteile bei 61,05 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die Wynn Resorts-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 163,800 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 26.11.2025 auf 129,46 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21 205,57 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 112,06 Prozent angezogen.

Insgesamt war Wynn Resorts zuletzt 13,26 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Wynn Resorts Ltd.mehr Nachrichten