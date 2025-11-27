Wynn Resorts Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Wynn Resorts-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Wynn Resorts-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde das Wynn Resorts-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Wynn Resorts-Anteile bei 61,05 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die Wynn Resorts-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 163,800 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 26.11.2025 auf 129,46 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21 205,57 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 112,06 Prozent angezogen.
Insgesamt war Wynn Resorts zuletzt 13,26 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
