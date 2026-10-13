Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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13.10.2026 23:53:50
Nasdaq ends down as chipmakers fall and bank earnings roll in
Expectations of a strong earnings season have offset worries about the US war with IranWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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