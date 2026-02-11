NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 beginnt Mittwochshandel im Plus

So bewegt sich der NASDAQ 100 am dritten Tag der Woche.

Der NASDAQ 100 springt im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,40 Prozent auf 25 227,97 Punkte an. Zuvor eröffnete der Index bei 25 335,91 Zählern und damit 0,829 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (25 127,64 Punkte).

Bei 25 209,06 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 25 382,84 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,10 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, den Wert von 25 766,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.11.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 25 533,49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.02.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 21 693,52 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 0,086 Prozent. Bei 26 165,08 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 24 455,40 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Micron Technology (+ 8,02 Prozent auf 403,20 USD), Lam Research (+ 5,86 Prozent auf 239,89 USD), ON Semiconductor (+ 5,40 Prozent auf 71,02 USD), KLA-Tencor (+ 4,70 Prozent auf 1 498,11 USD) und Applied Materials (+ 4,42 Prozent auf 343,63 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Atlassian (-6,32 Prozent auf 87,05 USD), T-Mobile US (-4,36 Prozent auf 190,74 USD), CoStar Group (-4,19 Prozent auf 48,72 USD), Kraft Heinz Company (-3,19 Prozent auf 24,11 USD) und Datadog A (-2,83 Prozent auf 126,00 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 5 321 410 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3,875 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 1,88 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,45 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at