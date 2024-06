NASDAQ-Handel NASDAQ 100 präsentiert sich am Nachmittag schwächer

Das macht der NASDAQ 100 am Freitag.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,30 Prozent schwächer bei 19 693,07 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,152 Prozent auf 19 722,37 Punkte an der Kurstafel, nach 19 752,30 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 19 643,52 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 19 801,97 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ 100 bereits um 0,057 Prozent zu. Vor einem Monat, am 21.05.2024, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 18 713,80 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 21.03.2024, den Stand von 18 320,38 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor einem Jahr, am 21.06.2023, bei 14 867,45 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 19,03 Prozent. 19 979,93 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 249,19 Punkten.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Sirius XM (+ 3,62 Prozent auf 3,01 USD), Atlassian A (+ 2,75 Prozent auf 161,85 USD), Microchip Technology (+ 2,55 Prozent auf 91,29 USD), Gilead Sciences (+ 2,20 Prozent auf 70,00 USD) und Workday A (+ 2,18 Prozent auf 219,27 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Micron Technology (-3,55 Prozent auf 139,07 USD), NVIDIA (-3,27 Prozent auf 126,51 USD), Broadcom (-2,73 Prozent auf 1 687,25 USD), CrowdStrike (-2,58 Prozent auf 372,29 USD) und Lucid (-2,17 Prozent auf 2,49 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 72 900 809 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,114 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 4,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,61 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at