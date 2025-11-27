Microchip Technology Aktie

Rentabler Microchip Technology-Einstieg? 27.11.2025 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Wert Microchip Technology-Aktie: So viel hätte eine Investition in Microchip Technology von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren in Microchip Technology eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurden Microchip Technology-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 67,87 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Microchip Technology-Aktie investierten, hätten nun 14,734 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 26.11.2025 auf 52,57 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 774,57 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 22,54 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Microchip Technology eine Marktkapitalisierung von 28,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

