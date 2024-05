NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite am Mittag mit Gewinnen

Heute wagen sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 1,04 Prozent höher bei 16 909,38 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,303 Prozent auf 16 786,79 Punkte an der Kurstafel, nach 16 736,03 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 16 927,06 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 771,58 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,24 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 24.04.2024, den Wert von 15 712,75 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 15 996,82 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.05.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 12 484,16 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 14,52 Prozent zu. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 16 996,39 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 477,57 Zählern.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell USCorp (+ 9 900,00 Prozent auf 0,00 USD), Arundel (+ 14,29 Prozent auf 0,20 CHF), Deckers Outdoor (+ 13,35 Prozent auf 1 025,39 USD), Enzon Pharmaceuticals (+ 11,54 Prozent auf 0,15 USD) und Ross Stores (+ 9,88 Prozent auf 144,89 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Intuit (-8,05 Prozent auf 608,96 USD), American Woodmark (-6,75 Prozent auf 86,41 USD), Consumer Portfolio Services (-5,28 Prozent auf 8,26 USD), AmeriServ Financial (-4,38 Prozent auf 2,62 USD) und Pegasystems (-3,31 Prozent auf 58,63 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 3 802 582 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Microsoft mit 2,959 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Bed Bath Beyond-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Comtech Telecommunications-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18,10 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at