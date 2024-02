NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite verbucht zum Start des Dienstagshandels Zuschläge

Der NASDAQ Composite verbucht im NASDAQ-Handel um 15:58 Uhr Gewinne in Höhe von 0,02 Prozent auf 15 600,38 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,260 Prozent höher bei 15 638,19 Punkten, nach 15 597,68 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 15 595,08 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 15 652,75 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 14 524,07 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 06.11.2023, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 13 518,78 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2023, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 11 887,45 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 5,65 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 664,21 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 477,57 Zählern.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Cerus (+ 13,30 Prozent auf 2,13 USD), BE Semiconductor Industries (+ 5,58 Prozent auf 161,54 USD), Landec (+ 4,91 Prozent auf 7,90 USD), Nektar Therapeutics (+ 3,57 Prozent auf 0,58 USD) und EMCORE (+ 3,26 Prozent auf 0,67 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Rambus (-16,13 Prozent auf 57,34 USD), ScanSource (-8,08 Prozent auf 35,59 USD), Amkor Technology (-6,90 Prozent auf 30,08 USD), Alliance Resource Partners LP (-4,32 Prozent auf 20,29 USD) und SMC (-3,96 Prozent auf 79 130,00 JPY).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 2 421 713 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 2,841 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SIGA Technologies-Aktie mit 4,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die CRESUD-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 43,19 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at