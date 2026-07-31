Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
|
31.07.2026 15:46:53
Nasdaq opens higher as Amazon surge offsets Apple decline
[NEW YORK] The Nasdaq opened higher on Friday (Jul 31), boosted by Amazon’s 12 per cent jump after the Big Tech company...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nasdaq Inc
|
30.07.26
|S&P 500-Titel Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nasdaq von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
23.07.26
|S&P 500-Papier Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nasdaq von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
22.07.26
|dailyAktien: Nasdaq OMX Group – Neue Impulse durch morgige Zahlen (NewsTool)
|
22.07.26
|dailyAktien: Nasdaq OMX Group – Neue Impulse durch morgige Zahlen (NewsTool)
|
22.07.26
|Ausblick: Nasdaq präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
16.07.26
|S&P 500-Wert Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nasdaq-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
09.07.26
|S&P 500-Wert Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nasdaq-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
08.07.26
|Erste Schätzungen: Nasdaq stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)