NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Amazon von 320 auf 330 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das zweite Quartal sei genau nach dem Geschmack der Bullen gewesen, kommentierte Brad Erickson am Freitag die Resultate des Tech- und Handelskonzerns./rob/ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 05:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 05:05 / EDT





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