BNP Paribas Aktie
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
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23.07.2026 07:00:10
BNP Paribas profits surge by a third after trading boom
Revenues up 12% in second quarter from last year, with asset management division posting bumper gainsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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