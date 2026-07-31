Amazon Aktie

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WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

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31.07.2026 12:57:03

Amazon Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Amazon nach Zahlen zum zweiten Jahresviertel von 330 auf 365 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Wachstum der Cloud-Sparte AWS sei das stärkste seit 18 Quartalen gewesen, hob Doug Anmuth in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung hervor. Insgesamt zahlten sich die Investitionen in Künstliche Intelligenz aus./rob/la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 01:40 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 01:40 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Amazon Overweight
Unternehmen:
Amazon 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 365,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 235,50 		Abst. Kursziel*:
54,99%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 235,50 		Abst. Kursziel aktuell:
54,99%
Analyst Name::
Doug Anmuth 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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