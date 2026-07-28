Amazon Aktie
|203,10EUR
|-0,45EUR
|-0,22%
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
Amazon Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Amazon vor Quartalszahlen des Online-Händlers von 333 auf 305 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Stephen Ju begründete das neue Kursziel in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit höheren Investitionsschätzungen für 2027 und die Folgejahre angesichts steigender Komponentenpreise und einer wachsenden Nachfrage./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 23:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Amazon Buy
|
Unternehmen:
Amazon
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 305,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 230,66
|
Abst. Kursziel*:
32,23%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 231,60
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,70%
|
Analyst Name::
Stephen Ju
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Amazon
|
18:01
|NYSE-Handel: Am Mittag Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
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03:30
|Amazon wins as India allows foreign money into consumer ecommerce (Financial Times)
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27.07.26
|Amazon targets Musk’s Starlink with satellite constellation for mobile services (Financial Times)
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24.07.26
|NYSE-Handel: Zum Handelsende Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
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24.07.26
|Nach Alphabet rücken auch Microsoft, Meta und Amazon in den Fokus der Cashflow-Debatte (finanzen.at)
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24.07.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones klettert nachmittags (finanzen.at)
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24.07.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
24.07.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
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|Amazon Buy
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|21.07.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.26
|Amazon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.06.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:16
|Amazon Buy
|UBS AG
|21.07.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.26
|Amazon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.06.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:16
|Amazon Buy
|UBS AG
|21.07.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.26
|Amazon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.06.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|202,05
|-0,74%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:16
|Amazon Buy
|UBS AG
|17:03
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|16:34
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16:33
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|16:25
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|15:42
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|15:26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|15:25
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|15:08
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15:07
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:06
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|14:59
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|14:58
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|14:58
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:58
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:47
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:46
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:45
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|14:40
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|14:38
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|Bernstein Research
|14:31
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|14:26
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|14:23
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:19
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|14:10
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|14:05
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|14:01
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:58
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|13:50
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|13:33
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:32
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:31
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|13:22
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:18
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:17
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:16
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|13:15
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:13
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:47
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12:44
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:43
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|12:38
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|12:37
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|12:33
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|12:30
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:28
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:27
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|12:26
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)