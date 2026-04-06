Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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06.04.2026 10:44:00
Nasdaq Pullback: 3 Stocks You'll Wish You Bought on the Dip
There's good news and bad news for the Nasdaq Composite Index (NASDAQINDEX: ^IXIC). The good news is that the widely followed index has rebounded somewhat after plunging as much as 13% below its previous high. What's the bad news? The Nasdaq is still squarely in negative territory this year.But I think there's great news for investors following the steep Nasdaq pullback. Many high-quality stocks are available at a discount. Here are three stocks you'll probably wish you had bought on the dip.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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