18.11.2025 09:00:00
Nearly Nine in Ten Consumers Plan to Maintain or Increase Spending on Pre-loved Goods, Signaling Sustained Momentum for the Circular Economy
eBay's 2025 Recommerce Report reveals increased support for recommerce as consumers embrace pre-loved shopping.Weiter zum vollständigen Artikel bei eBay Inc.
