Comcast Aktie
WKN: 157484 / ISIN: US20030N1019
|
21.11.2025 00:03:48
Netflix, Comcast and Paramount Submit Warner Bros. Discovery Bids
The outcome of the sale could alter the trajectory of the entertainment business.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Comcast Corp. (Class A)mehr Nachrichten
|
20.11.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Comcast-Aktie: So viel Verlust hätte ein Comcast-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
18.11.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
14.11.25
|Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 am Freitagmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
13.11.25