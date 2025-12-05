Netflix Aktie
Netflix Does an About-Face, in a Big Way
The streaming giant has changed its strategy many times over the years. But the decision to get deeply into theatrical releases may be the most startling yet.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Nachrichten zu Netflix Inc.mehr Nachrichten
|
01:22
|Netflix leans on $59bn bank loan to fund Warner Bros takeover (Financial Times)
|
01:22
|Netflix leans on $59bn bank loan to fund Warner Bros takeover (Financial Times)
|
05.12.25
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
05.12.25
|How Netflix stole Warner Bros from David Ellison (Financial Times)
|
05.12.25
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
05.12.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 klettert am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
05.12.25
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
05.12.25
|ROUNDUP 3: Streaming erobert Hollywood - Netflix übernimmt Warner Bros. (dpa-AFX)
Analysen zu Netflix Inc.mehr Analysen
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|19.11.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|19.11.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|05.12.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|19.11.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|17.11.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.07.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.