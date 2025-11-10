Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
11.11.2025 00:15:00
Netflix Just Announced a 10-for-1 Stock Split -- Here's Why the Stock Looks Like a No-Brainer Buy Right Now
It's been an exciting year for Netflix (NASDAQ: NFLX) investors. Despite rising competition from other platforms -- including Disney, Alphabet's YouTube, Amazon Prime, and Apple -- Netflix has proven that its content remains king in the streaming realm.For the last several quarters, the company has demonstrated its ability to consistently acquire new subscribers while also maintaining existing customers. This combination has fueled record levels of revenue and earnings growth. It's not surprising that investors have been cheering on Netflix throughout 2025 -- sending its share price well above $1,000.With so much momentum fueling the stock, many on Wall Street have been anticipating that Netflix would announce a stock split. These wishes became reality, as Netflix recently announced that a 10-for-1 split is set to occur later this month.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
|968,40
|1,79%
|NOW Inc When Issued
|11,20
|-2,61%
