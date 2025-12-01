Netflix Aktie

Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

01.12.2025 17:50:00

Netflix Stops Allowing Streaming From Phone to TV: How to Watch Now

The streaming service is encouraging people to use built-in apps on TVs and other devices instead of casting from their phones.
