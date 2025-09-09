Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
09.09.2025 05:49:38
Neue iPhones von Apple erwartet
CUPERTINO (dpa-AFX) - Von Apple wird am Dienstag (ab 19.00 Uhr MESZ) die Vorstellung neuer iPhones erwartet. Medienberichten zufolge ergänzt der Konzern die übliche Kombination aus einer Standard- und der besseren Pro-Version um ein weiteres Modell: ein dünneres iPhone, das mutmaßlich den Zusatz "Air" tragen wird. Beim Funktionsumfang soll es zwischen den beiden bisherigen Modellvarianten liegen, schrieb der Finanzdienst Bloomberg.
Im September präsentiert der Konzern traditionell auch eine neue Generation seiner Computer-Uhr Apple Watch. Den Bloomberg-Informationen zufolge soll es bald auch ein neues Modell der Ohrhörer AirPods Pro geben.
Das iPhone ist seit Jahren das mit Abstand wichtigste Produkt von Apple. Rivalen wie Samsung und Google (Alphabet C (ex Google)) setzten zuletzt stark darauf, ihre Konkurrenz-Modelle mit vielen Funktionen auf Basis Künstlicher Intelligenz als persönlichen Alltags-Assistenten zu vermarkten. Apple unterdessen musste die mit Hilfe von KI personalisierte nächste Generation der Assistenzsoftware Siri auf das kommende Jahr verschieben./so/DP/jha
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)mehr Nachrichten
Analysen zu Alphabet C (ex Google)mehr Analysen
|24.07.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|16.07.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|21.05.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|25.04.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|05.02.25
|Alphabet C Halten
|DZ BANK
|24.07.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|16.07.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|21.05.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|25.04.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|05.02.25
|Alphabet C Halten
|DZ BANK
|24.07.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|21.05.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|25.04.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|23.12.24
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.24
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|16.07.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|05.02.25
|Alphabet C Halten
|DZ BANK
|11.01.24
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet C (ex Google)
|199,22
|-0,41%
|Apple Inc.
|201,65
|-1,37%
|Samsung
|70 100,00
|0,86%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerGegenwind aus Frankreich droht: ATX-Anleger letztlich in Kauflaune -- DAX schließt den Montagshandel im Plus -- US-Börsen in Grün -- Schlussendlich Gewinne an den Börsen in Asien
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit Gewinnen. Auch der DAX legte zum Wochenstart zu. An der Wall Street ging es nach oben. In Fernost dominierten zum Wochenstart die Käufer.