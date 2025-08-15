Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Kommende Woche
|
15.08.2025 16:21:39
Neue Trump-Zölle voraus? Stahl und Halbleiter im Fokus
Bereits in der vergangenen Woche hatte Trump Zölle in Höhe von 100 Prozent auf Chip-Importe in Aussicht gestellt, allerdings keinen Startzeitpunkt dafür genannt. Wenn ein solcher Schritt ohne Ausnahmen für große Anbieter umgesetzt wird, dürfte das quer durch die Bank die Preise für Elektronik in den USA erhöhen - denn die weitaus meisten Chips werden in Asien produziert. Vor allem die High-Tech-Chipsysteme für das iPhone und andere Smartphones kommen fast ausschließlich aus Taiwan vom Auftragsfertiger TSMC.
Seit vergangener Woche erheben die USA zudem Zölle auf die meisten Einfuhren von vielen Ländern und aus der Europäischen Union. Bei EU-Importen werden seither 15 Prozent draufgeschlagen. Zuvor hatte Trump bereits die Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium auf 50 Prozent verdoppelt.
/ngu/DP/men
WASHINGTON/ANCHORAGE (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Infineon AGmehr Nachrichten
|
15:59
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX nachmittags in Grün (finanzen.at)
|
12:27
|Handel in Frankfurt: TecDAX mittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
14.08.25
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
14.08.25
|OTS: Infineon Technologies AG / Infineon schließt Übernahme des ... (dpa-AFX)
|
13.08.25
|Zuversicht in Europa: Zum Handelsende Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
13.08.25