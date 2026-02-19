Nice Systems Aktie
WKN: 905394 / ISIN: US6536561086
|
19.02.2026 11:41:24
NICE Ltd. Announces Climb In Q4 Bottom Line
(RTTNews) - NICE Ltd. (NICE) reported a profit for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $150.55 million, or $2.41 per share. This compares with $99.51 million, or $1.54 per share, last year.
Excluding items, NICE Ltd. reported adjusted earnings of $202.71 million or $3.24 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 9.0% to $786.50 million from $721.60 million last year.
NICE Ltd. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $150.55 Mln. vs. $99.51 Mln. last year. -EPS: $2.41 vs. $1.54 last year. -Revenue: $786.50 Mln vs. $721.60 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nice Systems Ltd. (Spons. ADRS)
|
19.02.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite schlussendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
19.02.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite fällt zurück (finanzen.at)
|
19.02.26
|Schwacher Wochentag in New York: Das macht der NASDAQ Composite mittags (finanzen.at)
|
18.02.26
|Ausblick: Nice Systems stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
17.02.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
17.02.26
|Zuversicht in New York: So steht der NASDAQ Composite nachmittags (finanzen.at)
|
17.02.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite am Dienstagmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
17.02.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Nice Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nice Systems-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)