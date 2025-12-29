Helvetia Baloise Aktie
WKN DE: A2PKFK / ISIN: CH0466642201
|
29.12.2025 11:54:23
Nidwaldner KB findet neuen CEO bei der Baloise Bank
Bei der Nidwaldner Kantonalbank steht im kommenden Sommer ein Führungswechsel an. Der neue CEO war zuvor bei der Baloise Bank in Solothurn.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
|Helvetia Baloise Holding AG
|223,40
|0,45%