SPI-Wert Helvetia Baloise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Helvetia Baloise von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Helvetia Baloise eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die Helvetia Baloise-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 111,40 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Helvetia Baloise-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,977 Helvetia Baloise-Aktien. Die gehaltenen Helvetia Baloise-Papiere wären am 19.12.2025 1 872,53 CHF wert, da der Schlussstand 208,60 CHF betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 87,25 Prozent.

Helvetia Baloise wurde am Markt mit 20,71 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at