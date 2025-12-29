Sonova Aktie
|SIX-Handel im Fokus
|
29.12.2025 15:59:20
SIX-Handel: nachmittags Pluszeichen im SLI
Am Montag tendiert der SLI um 15:42 Uhr via SIX 0,04 Prozent stärker bei 2 141,62 Punkten. In den Montagshandel ging der SLI 0,027 Prozent fester bei 2 141,39 Punkten, nach 2 140,82 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SLI lag heute bei 2 145,66 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 134,82 Punkten erreichte.
SLI seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, einen Stand von 2 078,70 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 29.09.2025, lag der SLI-Kurs bei 1 966,61 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, den Wert von 1 917,00 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 11,45 Prozent. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 146,66 Punkten. Bei 1 721,32 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI
Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Adecco SA (+ 2,77 Prozent auf 23,04 CHF), ams-OSRAM (+ 2,16 Prozent auf 7,79 CHF), Sika (+ 1,67 Prozent auf 164,40 CHF), Sonova (+ 1,55 Prozent auf 209,00 CHF) und Straumann (+ 1,51 Prozent auf 94,26 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Sandoz (-1,33 Prozent auf 57,84 CHF), Helvetia Baloise (-0,67 Prozent auf 208,40 CHF), UBS (-0,65 Prozent auf 36,70 CHF), Swiss Life (-0,57 Prozent auf 914,80 CHF) und Zurich Insurance (-0,43 Prozent auf 598,60 CHF).
Die teuersten SLI-Konzerne
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 313 079 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 282,526 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick
Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4,89 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
