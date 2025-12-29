Sonova Aktie

Sonova für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893484 / ISIN: CH0012549785

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SIX-Handel im Fokus 29.12.2025 15:59:20

SIX-Handel: nachmittags Pluszeichen im SLI

SIX-Handel: nachmittags Pluszeichen im SLI

SLI-Handel am Montagnachmittag.

Am Montag tendiert der SLI um 15:42 Uhr via SIX 0,04 Prozent stärker bei 2 141,62 Punkten. In den Montagshandel ging der SLI 0,027 Prozent fester bei 2 141,39 Punkten, nach 2 140,82 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag heute bei 2 145,66 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 134,82 Punkten erreichte.

SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, einen Stand von 2 078,70 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 29.09.2025, lag der SLI-Kurs bei 1 966,61 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, den Wert von 1 917,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 11,45 Prozent. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 146,66 Punkten. Bei 1 721,32 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Adecco SA (+ 2,77 Prozent auf 23,04 CHF), ams-OSRAM (+ 2,16 Prozent auf 7,79 CHF), Sika (+ 1,67 Prozent auf 164,40 CHF), Sonova (+ 1,55 Prozent auf 209,00 CHF) und Straumann (+ 1,51 Prozent auf 94,26 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Sandoz (-1,33 Prozent auf 57,84 CHF), Helvetia Baloise (-0,67 Prozent auf 208,40 CHF), UBS (-0,65 Prozent auf 36,70 CHF), Swiss Life (-0,57 Prozent auf 914,80 CHF) und Zurich Insurance (-0,43 Prozent auf 598,60 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 313 079 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 282,526 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4,89 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Swiss Re AGmehr Nachrichten