Nintendo Aktie
WKN: 864009 / ISIN: JP3756600007
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23.03.2026 15:27:00
Nintendo Switch 2: Europa-Version mit leicht tauschbarem Akku in Sicht
Nintendo soll angeblich an einer neuen Version der Switch 2 arbeiten, um EU-Vorgaben zu entsprechen, die ab 2027 leicht wechselbare Akkus verlangen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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