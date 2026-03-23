Nintendo Aktie

Nintendo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 864009 / ISIN: JP3756600007

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23.03.2026 15:27:00

Nintendo Switch 2: Europa-Version mit leicht tauschbarem Akku in Sicht

Nintendo soll angeblich an einer neuen Version der Switch 2 arbeiten, um EU-Vorgaben zu entsprechen, die ab 2027 leicht wechselbare Akkus verlangen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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