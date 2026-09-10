Nintendo Aktie
WKN: 864009 / ISIN: JP3756600007
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10.09.2026 14:12:00
Nintendo Switch 2: Systemupdate bringt VRR im TV-Modus
Das Systemupdate 23.0.0 bringt der Nintendo Switch 2 variable Bildwiederholraten im TV-Modus. Vorerst profitiert davon aber nur ein einziges Spiel.
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Analysen zu Nintendo Co. Ltd.
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