Novo Nordisk Aktie
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
|
11.12.2025 18:22:28
Novo Nordisk (NVO) Q3 2025 Earnings Transcript
Image source: The Motley Fool.Nov. 5, 2025 at 12:00 a.m. ETNeed a quote from a Motley Fool analyst? Email pr@fool.comContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Novo Nordiskmehr Nachrichten
|
11.12.25
|Handel in Europa: Letztendlich Gewinne im STOXX 50 (finanzen.at)
|
10.12.25
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
08.12.25
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht zum Ende des Montagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
05.12.25
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
03.12.25
|Novo Nordisk-Aktie im Blick: Konkurrenz wächst - doch neues Abnehmpräparat gibt Anlass zur Zuversicht (finanzen.at)
|
02.12.25
|Pluszeichen in Europa: Anleger lassen STOXX 50 schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
27.11.25
|Novo Nordisk rutscht ab: Antrag für höhere Wegovy-Dosis bei der FDA gestellt (finanzen.at)
|
24.11.25
|Novo Nordisk-Aktie bricht ein: Prognoserisiko und Studien-Flop belasten (finanzen.at)
Analysen zu Novo Nordiskmehr Analysen
|09.12.25
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.12.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.12.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|01.12.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|09.12.25
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.12.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.12.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|01.12.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|09.12.25
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.12.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.11.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.12.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|01.12.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|28.11.25
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Novo Nordisk Halten
|DZ BANK
|24.11.25
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Novo Nordisk
|42,84
|-0,05%
|Novo Nordisk (spons. ADRs)
|43,00
|2,38%