Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
|
12.08.2026 18:00:00
Nvidia, Intel, Google: Wall Street is partying like it’s 1999
The signs are all around that Wall Street is back in that dangerous atmosphere of giddy euphoria that those with long memories will remember from the infamous dot-com bubble of the late 1990s.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|05.02.25
|Alphabet C Halten
|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 430,00
|0,32%
|Alphabet A (ex Google)
|300,45
|0,02%
|Alphabet C (ex Google)
|297,85
|-0,13%
|Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|32 100,00
|3,88%
|Intel Corp.
|91,18
|0,76%
|NVIDIA Corp.
|195,20
|-0,08%