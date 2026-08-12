Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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12.08.2026 18:00:00

Nvidia, Intel, Google: Wall Street is partying like it’s 1999

The signs are all around that Wall Street is back in that dangerous atmosphere of giddy euphoria that those with long memories will remember from the infamous dot-com bubble of the late 1990s.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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23.07.26 Alphabet C Kaufen DZ BANK
04.05.26 Alphabet C Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.04.26 Alphabet C Buy Deutsche Bank AG
16.02.26 Alphabet C Kaufen DZ BANK
20.01.26 Alphabet C Neutral UBS AG
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Aktien in diesem Artikel

Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs 9 430,00 0,32% Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
Alphabet A (ex Google) 300,45 0,02% Alphabet A (ex Google)
Alphabet C (ex Google) 297,85 -0,13% Alphabet C (ex Google)
Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 32 100,00 3,88% Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
Intel Corp. 91,18 0,76% Intel Corp.
NVIDIA Corp. 195,20 -0,08% NVIDIA Corp.

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Asiens Börsen mehrheitlich leichter
Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag überwiegend schwächer. Der heimische Aktienmarkt legte am Donnerstag zu. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit positiven Vorzeichen.
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