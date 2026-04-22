NVR Aktie
WKN: 888265 / ISIN: US62944T1051
|
22.04.2026 15:17:34
NVR Inc. Q1 Profit Falls
(RTTNews) - NVR Inc. (NVR) announced earnings for first quarter that Dropped, from last year
The company's bottom line came in at $198.36 million, or $67.76 per share. This compares with $299.58 million, or $94.83 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 21.9% to $1.835 billion from $2.350 billion last year.
NVR Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $198.36 Mln. vs. $299.58 Mln. last year. -EPS: $67.76 vs. $94.83 last year. -Revenue: $1.835 Bln vs. $2.350 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVR Inc.
|
22.04.26
|Aufschläge in New York: Anleger lassen S&P 500 am Mittag steigen (finanzen.at)
|
22.04.26
|Handel in New York: S&P 500 zum Start des Mittwochshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
21.04.26
|Ausblick: NVR gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
17.04.26
|S&P 500-Papier NVR-Aktie: So viel Verlust hätte eine NVR-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
10.04.26
|S&P 500-Wert NVR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NVR-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.04.26
|S&P 500-Titel NVR-Aktie: So viel Gewinn hätte eine NVR-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
27.03.26
|S&P 500-Wert NVR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NVR von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
20.03.26
|S&P 500-Wert NVR-Aktie: So viel hätte eine Investition in NVR von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
Analysen zu NVR Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NVR Inc.
|5 660,00
|1,16%