NYSE-Handel Dow Jones verbucht letztendlich Abschläge

So performte der Dow Jones zum Handelsende.

Schlussendlich schloss der Dow Jones nahezu unverändert (minus 0,11 Prozent) bei 38 460,92 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 12,929 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,383 Prozent tiefer bei 38 356,07 Punkten in den Handel, nach 38 503,69 Punkten am Vortag.

Bei 38 310,55 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 38 552,79 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 0,903 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, bei 39 475,90 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.01.2024, wurde der Dow Jones mit 37 806,39 Punkten gehandelt. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 24.04.2023, den Wert von 33 875,40 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 1,98 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 39 889,05 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Coca-Cola (+ 1,50 Prozent auf 61,55 USD), Walmart (+ 1,32 Prozent auf 59,87 USD), Apple (+ 1,27) Prozent auf 169,02 USD), IBM (+ 1,05 Prozent auf 184,10 USD) und Procter Gamble (+ 0,68 Prozent auf 162,60 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Boeing (-2,87 Prozent auf 164,33 USD), Home Depot (-1,77 Prozent auf 333,01 USD), Amazon (-1,64 Prozent auf 176,59 USD), 3M (-1,05 Prozent auf 92,02 USD) und Honeywell (-0,70 Prozent auf 194,79 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Dow Jones ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 18 315 590 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,786 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 8,65 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

