Honeywell Aktie
WKN: 870153 / ISIN: US4385161066
|Lukratives Honeywell-Investment?
|
07.11.2025 16:05:06
Dow Jones 30 Industrial-Papier Honeywell-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Honeywell von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Honeywell-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 99,02 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Honeywell-Aktie investierten, hätten nun 1,010 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Honeywell-Aktie auf 195,91 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 197,86 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 197,86 USD entspricht einer Performance von +97,86 Prozent.
Insgesamt war Honeywell zuletzt 125,66 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Honeywell
|170,22
|0,35%
