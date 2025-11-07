Dow Jones 30 Industrial-Papier Honeywell-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Honeywell von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Honeywell gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Honeywell-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 99,02 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Honeywell-Aktie investierten, hätten nun 1,010 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Honeywell-Aktie auf 195,91 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 197,86 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 197,86 USD entspricht einer Performance von +97,86 Prozent.

Insgesamt war Honeywell zuletzt 125,66 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at