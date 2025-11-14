Dow Jones 30 Industrial-Wert Honeywell-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Honeywell-Investment von vor einem Jahr verloren

Wer vor Jahren in Honeywell eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Honeywell-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Honeywell-Anteile betrug an diesem Tag 230,67 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Honeywell-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4,335 Honeywell-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 866,48 USD, da sich der Wert einer Honeywell-Aktie am 13.11.2025 auf 199,87 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 13,35 Prozent.

Honeywell war somit zuletzt am Markt 127,81 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

