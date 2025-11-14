Honeywell Aktie
WKN: 870153 / ISIN: US4385161066
|Frühe Anlage
|
14.11.2025 16:03:39
Dow Jones 30 Industrial-Wert Honeywell-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Honeywell-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurde die Honeywell-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Honeywell-Anteile betrug an diesem Tag 230,67 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Honeywell-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4,335 Honeywell-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 866,48 USD, da sich der Wert einer Honeywell-Aktie am 13.11.2025 auf 199,87 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 13,35 Prozent.
Honeywell war somit zuletzt am Markt 127,81 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Honeywellmehr Nachrichten
|
14.11.25
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Honeywell-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Honeywell-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
07.11.25
|Aufschläge in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.at)
|
07.11.25
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Honeywell-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Honeywell von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
03.11.25
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert (finanzen.at)
|
31.10.25
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Honeywell-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Honeywell von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
30.10.25
|Verluste in New York: Dow Jones fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
30.10.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 letztendlich leichter (finanzen.at)
|
30.10.25
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)