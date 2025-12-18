Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
18.12.2025 22:26:00
Österreichs Höchstgericht: Personalisierte Werbung Meta Platforms’ unzulässig
Nach 11 Jahren steht fest: Meta Platforms personalisierte Werbung ist unzulässig, Datensammlung auf Drittseiten ebenso. Metas Auskünfte sind viel zu bescheiden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
