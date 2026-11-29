Omnicell Aktie
WKN: 632313 / ISIN: US68213N1090
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29.11.2026 19:21:02
Omnicell: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 29, 2026, Omnicell (NASDAQ:OMCL) reported third-quarter revenue of $308 million, exceeding the top of its previous guidance range. The medication management provider is improving operational efficiency while preparing to roll out a major product refresh cycle across healthcare systems.
Three things management said stand out.
Omnicell is launching Titan XT, its next-generation automated dispensing cabinet, to replace aging equipment across hospital customer accounts. Management targets a total replacement opportunity exceeding $2.5 billion as health systems upgrade hardware and connect to OmniSphere, its cloud-native enterprise management software platform.
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