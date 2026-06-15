KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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15.06.2026 11:02:00
Open Knowledge Format: KI-Wissen als Markdown-Dateien
Markdown statt proprietärer Kataloge: Google formalisiert mit dem Open Knowledge Format das „LLM Wiki“-Muster zu einem offenen Standard für KI-Wissen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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