Optimismus in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag

Am Freitag klettert der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 0,25 Prozent auf 4 180,13 Punkte. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,578 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,149 Prozent fester bei 4 175,85 Punkten in den Handel, nach 4 169,62 Punkten am Vortag.

Bei 4 195,96 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 4 163,86 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 3,89 Prozent. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 03.10.2023, bei 4 095,59 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 03.08.2023, bei 4 304,63 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.11.2022, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 3 593,18 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 ging es für den Index bereits um 8,40 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 4 491,51 Punkten. Bei 3 802,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Flutter Entertainment (+ 3,45 Prozent auf 138,05 GBP), BMW (+ 2,87 Prozent auf 93,70 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,66 Prozent auf 105,72 EUR), Infineon (+ 2,59 Prozent auf 29,26 EUR) und Stellantis (+ 2,30 Prozent auf 18,74 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,93 Prozent auf 371,70 EUR), Eni (-2,15 Prozent auf 15,31 EUR), Allianz (-1,72 Prozent auf 219,75 EUR), SAP SE (-0,74 Prozent auf 129,16 EUR) und UniCredit (-0,51 Prozent auf 23,38 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 3 129 900 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 337,252 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Stellantis-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,01 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

