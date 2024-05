Optimismus in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Dienstagmittag

Derzeit agieren die Börsianer in Europa vorsichtiger.

Der Euro STOXX 50 springt im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,01 Prozent auf 5 059,88 Punkte an. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 4,335 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,023 Prozent fester bei 5 060,38 Punkten in den Handel, nach 5 059,20 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 059,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 071,39 Punkten.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, mit 5 006,85 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 28.02.2024, notierte der Euro STOXX 50 bei 4 883,77 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 337,50 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 12,12 Prozent zu. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 380,97 Zählern.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 2,78 Prozent auf 123,75 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,72 Prozent auf 3,62 EUR), Siemens (+ 1,13 Prozent auf 180,94 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,94 Prozent auf 66,91 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,61 Prozent auf 39,28 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Bayer (-1,17 Prozent auf 27,94 EUR), BASF (-0,98 Prozent auf 48,28 EUR), Deutsche Börse (-0,63 Prozent auf 181,75 EUR), Ferrari (-0,59 Prozent auf 384,65 EUR) und Sanofi (-0,46 Prozent auf 89,21 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Intesa Sanpaolo-Aktie aufweisen. 3 357 032 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 373,205 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,06 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,30 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

