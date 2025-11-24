Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Kursentwicklung im Fokus
|
24.11.2025 09:29:31
Börse Europa: Euro STOXX 50 beginnt Montagshandel in der Gewinnzone
Am Montag legt der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,52 Prozent auf 5 543,92 Punkte zu. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 4,724 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 5 523,63 Zählern und damit 0,155 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5 515,09 Punkte).
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 551,81 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 523,63 Zählern.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht
Vor einem Monat, am 24.10.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 674,50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, einen Stand von 5 488,23 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 4 789,08 Punkte.
Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 12,73 Prozent. Bei 5 818,07 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 540,22 Zählern registriert.
Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Bayer (+ 8,16 Prozent auf 29,84 EUR), Siemens Energy (+ 4,66 Prozent auf 105,50 EUR), Infineon (+ 2,22 Prozent auf 32,40 EUR), BMW (+ 2,16 Prozent auf 86,92 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,68 Prozent auf 57,98 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Rheinmetall (-2,70 Prozent auf 1 478,50 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,46 Prozent auf 5,50 EUR), UniCredit (-1,74 Prozent auf 62,04 EUR), Eni (-0,81 Prozent auf 16,00 EUR) und Deutsche Telekom (-0,51 Prozent auf 27,48 EUR).
Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im Euro STOXX 50 weist die Bayer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 864 929 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 323,259 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder
Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Bayer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,14 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
